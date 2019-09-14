اعتقال شبكة إرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات خلال زيارة الاربعين

2019/09/14 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الخلية في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء تمكنت من إلقاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من ٦ مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين".وأضاف، أن "ذلك جاء خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا الى أن "من بينهم امرأة وهي زوجة أحد الإرهابيين في سوريا".وتابعت، أن "عملية القبض تمت في سامراء والجلام بعد متابعة مستمرة وأخذ الموافقات القضائية"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

انتهى.ص.هـ.ح.

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