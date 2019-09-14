الامن النيابية : استضافتنـا للفياض تمت بصفته ممثلا عن القائد العام للقوات المسلحـة

2019/09/14 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية ان استضافتهـا لرئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني فالح الفياض ، ظهر اليوم ، كانت بصفته ممثلا عن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عهبد المهدي .وكان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدها اليوم ، على تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية لأتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة […]

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