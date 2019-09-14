موسع.. مجلس النواب يفتتح الفصل الاول للسنة التشريعية الثانية بقراءة سبعة قوانين

2019/09/14 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح مجلس النواب جلسته الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة والتي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم السبت، بحضور 240 نائبا بانهاء قراءة سبعة مشاريع قوانين.

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