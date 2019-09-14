لجنة التربية النيابية تطالب بالدور الثالث للصفوف المنتهية

2019/09/14 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، وزارة التربية، بإجراء امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي (2018، 2019).وقالت اللجنة في بيان، انه "تم عقدت اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة النائب قصي محسن الياسري، بحضور اعضائها، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها".

وأضاف البيان، انه "من الضروري تكثيف الجهد الرقابي شاكراً اعضاء لجنة التربية على الجهد الذي قدموه خلال السنة التشريعية الاولى من عمل المجلس على الرغم من تأخر تسميه وزيرا للتربية والذي إثر بدوره على اداء وزارة التربية نظرا لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الكوادر المتقدمة في الوزارة".

وناقش المجتمعون، ملف التعيينات في وزارة التربية واتفقت اللجنة على تشكيل لجان من الاعضاء لمتابعة ومراقبة اليات التعيين ضمن دوائر ومديريات التربية في بغداد والمحافظات على ان يقدم الاعضاء تقرير مفصل عن كل مديرية، وحسب ضوابط الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وطالبت لجنة التربية، ان " تقوم وزارة التربية بإجراء امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي (2018، 2019)، أملين من جميع الطلبة اغتنام الفرصة التي سبقتها فرصة اخرى لاجتياز المرحلة، مشيدين بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة الدائمة للامتحانات على ما يبذلونه من جهود من اجل انجاح سير عملية الامتحانات والقضاء على كل ما يعيق انسيابية الامتحانات".

وأشارت اللجنة الى، "متابعة موضوع طباعة الكتب المدرسية مثمنين دور بعض المديريات التي كانت نتائج توزيع الكتب المدرسية وصلت لنسب جيدة داعين المديريات الاخرى انجاز اعمالها".



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