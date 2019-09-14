2019/09/14 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الوزراء اليوم السبت عن شمول العقود بامتيازات الملاك الدائم بينها قطع الأراضي.وذكر بيان رسمي تلقت خطوة برس نسخة منه ان “مجلس الوزراء منح بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة, اسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم ب ( تخصيصات قطع الاراض، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافأت، وغيرها من الامتيازات)”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شمول العقود بامتيازات الملاك الدائم بينها قطع الأراضي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمول العقود بامتيازات الملاك الدائم بينها قطع الأراضي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمول العقود بامتيازات الملاك الدائم بينها قطع الأراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).