2019/09/14 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية في المحافظة سجلت خلال الساعات الماضية نزاعين مسلحين بين عشائرها.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار سجلت خلال ال١٥ ساعة الماضية نزاعين عشائريين مسلحين في قضاء الشطرة شمالا وناحية الفضلية جنوبا"، لافتا إلى أن " النراعين تسببا بإصابة ٥ مواطنين بجروح".

وتابع، أن "القوات الأمنية طوقت مكاني الحادثين وقامت بحملة دهم بحثا عن المتورطين في إشعال فتيل النراعين المسلحين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل خلال 15 ساعة نزاعين مسلحين يخلفان 5 جرحى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل خلال 15 ساعة نزاعين مسلحين يخلفان 5 جرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).