قائممقام بعقوبة يكشف عن إيرادات دائرة البلدية: تكفي لإعمار المدينة

2019/09/14 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف قائممقام مدينة بعقوبة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي ، اليوم السبت، عن إيرادات بلدية القضاء ، فيما أكد أنها تكفي لإعمار المدينة.

وقال الحيالي لـ"الغد برس"، إن" دائرة بلدية بعقوبة لديها الكثير من الإيرادات المحلية ولديها نحو 3000 من الأملاك ، أبرزها ساحات بيع الخضر والمواشي التي تتجاوز إيراداتها الـ3.5 مليار دينار سنويا".

وأضاف أن"الايرادات الكلية للدائرة لاتقل عن الـ25 مليار دينار في السنة وهذه المبالغ كافية لإعمار مدينة بعقوبة لو إستثمرت بالشكل الصحيح ووضعت بأيدي أمينة"، داعيا الى "ضرورة أن يتم إختيار مديرا للدائرة بعيدا عن الأحزاب التي تتنافس عليها".

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