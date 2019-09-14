2019/09/14 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع السفير الأمريكي ماثيو تولر يوم السبت انخفاض معدلات احتراق الغاز المصاحب في العراق الى الصفر في عام 2030.

وقال السفير في حول تعزيز دبلوماسية الولايات المتحدة في مجال الطاقة في منتدى العراق للطاقة 2019، إن "الحكومة الأمريكية قامت بتمويل المساعدة الفنية لصياغة إطار سوق الغاز الطبيعي مع هدف طموح يتمثل في تقليل احتراق الغاز إلى الصفر بحلول عام 2030 وتطوير سوق بيع الغاز بالجملة في العراق".

واضاف ان "الولايات المتحدة تدعم أيضًا خطط حكومة إقليم كوردستان لمواجهة التحديات التي تؤثر على الإنفاق العام ونوعية حياة المواطنين".

وتابع تولر "نحن نساعد وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان على تعزيز وتوفير الطاقة ، ومراقبة الاستهلاك ، وجمع الإيرادات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تتوقع انخفاض احتراق الغاز في العراق لمعدل الصفر في 2030 وتدعم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تتوقع انخفاض احتراق الغاز في العراق لمعدل الصفر في 2030 وتدعم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).