محكمة سودانية تسقط تهمة عن البشير وترفض إعادة استجوابه

2019/09/14 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قضت محكمة سودانیة، الیوم السبت، بإسقاط تھمة موجھة ضد الرئیس السابق عمر البشیر فیما رفضت طلبا بإعادة استجوابھ وسحب اعترافات سابقة له.

وقالت صحیفة {سودان برس} الالكترونیة إن ھیئة المحكمة المكلفة بالنظر في قضیة الرئیس السابق اسقطت عن البشیر تھمة حیازة عملة وطنیة بموجب أمر طارئ ألغاه رئیس المجلس العسكري السابق رئیس المجلس السیادي.وأضافت أن المحكمة اسقطت التھمة تحت المادة {9} من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بتقدیم إقرارات الذمة.



كما رفضت المحكمة طلبا من ھیئة الدفاع بإعادة استجواب البشیر وسحب اعترافات سابقة لھ بتلقیھ أموالا بشكل شخصي من دولة أجنبیة.



وتقدمت ھیئة الدفاع السبت الماضي بطلب إعادة صیاغة ورقة الاتھام والاعتراف القضائي للبشیر متھمة القضاة الذین أخذوا الإقرار القضائي من موكلھم بالانتماء لحزب سیاسي {لم یحددوه} "وھذا یتعارض مع استقلال القضاء".



وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي إن طلب الدفاع لا یعیب الإقرار القضائي باعتبار أن البینة في التھم الموجھة للبشیر قد توفرت أمام المحكمة وعلیھ نرى الطلب غیر مقبول.



وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 21 سبتمبر الجاري فیما قال رئیس ھیئة الدفاع احمد الطاھر ان شھود الدفاع اكدوا ان كل المبالغ التي خرجت من مكتب الرئیس ذھبت لمرافق في الدولة.



ووجھت ھیئة قضائیة في الخرطوم تھما بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للرئیس السابق الا ان محامیھ انكروا التھمة.ویواجھ البشیر تھما أیضا تتعلق ب"حیازة عملة أجنبیة والفساد وتلقي ھدایا بشكل غیر قانوني".



یذكر ان الجیش السوداني اطاح بالبشیر بعد احتجاجات عارمة ضد حكمھ في 11 ابریل الماضي وبعد الإطاحة بھ اعتقل ووضع في سجن {كوبر} بالخرطوم.



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