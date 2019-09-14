أمانة بغداد تعلن المباشرة بأعمال صيانة الطريق السريع بغداد – بابل

2019/09/14 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت امانة بغداد، السبت،

المباشرة بأعمال صيانة الطريق السريع بغداد – بابل.

وذكرت الأمانة في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه ,إن “ملاكاتها في دائرة المشاريع باشرت

بأعمال صيانة الطريق المذكور وبنوبات عمل ستستمر على مدار اليوم”.

وأضافت أن “الاعمال تتضمن

قشط المقاطع المتضررة واعادة الصب بالكونكريت المسلح ( B.



R.



C ) ومن ثم الاكساء

بطبقتين من الاسفلت (تعديلية وسطحية)”.

وأكدت الأمانة، “تهيئة طريق

(يا حسين)، كطريق بديل عن الطريق المقطوع والذي قامت بتأثيثه بالإشارات المرورية

التي توجه السائق نحو الطريق البديل”.

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