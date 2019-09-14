2019/09/14 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية العراق لعضوية لجنة البرامج والميزانية ممثلاً عن دول الشرق الأوسط.وقال مدير عام دائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة محمد العبيدي في بيان تلقته وكالة صدى ، إنه “بناءً على مقررات وتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي ل‍منظمة السياحة العالمية المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب العراق لعضوية لجنة في منظمة السياحة العالمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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