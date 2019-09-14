English | كوردى

شاهد بالفيديو.. اطفال اليمن يدفعون ثمن الحرب في اجسادهم


شاهد بالفيديو.. اطفال اليمن يدفعون ثمن الحرب في اجسادهم
2019/09/14 | 19:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: dh2K5MRcvGE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اطفال اليمن يدفعون ثمن الحرب في اجسادهم) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اطفال اليمن يدفعون ثمن الحرب في اجسادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).

كامل التفاصيل في: قناة الراصد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا