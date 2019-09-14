شيخ جنكي يدعو لإحياء الاتفاقية السياسية بين الوطني الكردستاني وحركة التغيير

2019/09/14 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب قائد قوات مكافحة الارهاب في اقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، السبت، باحياء الاتفاقية السياسية بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير بعد اختيار المنسبق العام للحركة وأعضاء المجلس الوطني.

وقال شيخ جنكي في بيان له ترجمته “كلكامش برس” من الكردية: “أبارك للسيد عمر السيد علي المنسق العام لحركة التغيير، وعدنان عثمان سكرتير المجلس الوطني، وجمال حجي محمد سكرتير المجلس الوطني وجميع أعضاء أعضاء الخلية التنفيذية بمناسبة انتخابهم في الانتخابات الاخيرة للحركة، وجميع أعضاء وأنصار الحركة”.

وأعرب شيخ جنكي عن أمله بعد انتخاب المنسق العام للحركة وتجديد الثقة بالخلية التنفيذية باحياء “الاتفاقية السياسية التي عقدت بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير في منطقة “دباشان، وهي مقر اقامة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني” بمدينة السليمانية والمساهمة في زيادة التنسيق المشترك بينهما”.

وبحسب جنكي فان احياء الاتفاقية السياسية بين حزبه وحركة التغيير سيساهم في “تعديل رصيد القوة في اقليم كردستان ويخدم مواطني الإقليم أكثر”.

وكانت حركة التغيير قد اجرت، اليوم السبت، انتخابات عامة لاختيار المنسق العام لها وأعضاء وسكرتير المجلس الوطني فيها.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قد عقدا اتفاقاً سياسياً مشتركاً بينهما منتصف عام 2017 بحضور الرئيس العراقي الأسبق والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني والمنسق العام السابق للحركة نوشيروان مصطفى.

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