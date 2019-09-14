حزب البارزاني: الوفد الكردي سيناقش في بغداد ثلاثة ملفات

2019/09/14 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص – الاتجاه

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، السبت، أن الوفد الكردي الذي من المقرر أن يزور بغداد الثلاثاء المقبل، سيناقش ثلاثة ملفات بينها الموازنة.

وقال سلام في حديث لقناة “الاتجاه” الفضائية، إن “الوفد الكردي الذي سيزور بغداد يهدف إلى حل المشاكل العالقة”.

وأشار سلام، إلى أن “الوفد الكردي سيناقش ملفات الديون المترتبة على أربيل والنفط والموازنة”.

ومن المقرر أن يجري وفد من إقليم كردستان زيارة إلى العاصمة بغداد يوم الثلاثاء المقبل.

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