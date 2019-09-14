أمانة مجلس الوزراء: شمول العقود بامتيازات الملاك الدائم بينها قطع الأراضي

2019/09/14 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء منح بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 “امتيازات كبيرة” للعقود اسوة بموظفي الملاك الدائم.

وقالت الأمانة في بيان اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إنه “تقرر شمول العقود بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات)”.

وأشارت الأمانة في بيانها، إلى “السماح للمتعاقدين رئاسة اللجان والمناصب التنفيذية باستثناء الدرجات العليا”.

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