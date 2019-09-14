بالفيديو.. مجلس فاتحة على ارواح شهداء

2019/09/14 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامات العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، اليوم السبت، مجلس الفاتحة على ارواح شهداء المعزين يوم عاشوراء.وكان في استقبال المعزين ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي وعدد من مسؤولي العتبات المقدسة بكربلاء.

وشهد مجلس الفاتحة حضوراً رسمياً وجماهيرياً غفيراً.

واعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء (الثلاثاء 10 ايلول 2019)، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء، فيما أعلنت الاخيرة الحداد الرسمي ثلاثة ايام على ارواح "الشهداء".

كرار الاسدي - كربلاء

تصوير: علي فتح الله

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