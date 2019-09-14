اصابة اربعة اشخاص بنزاع حول ملكية سيارة في بابل

2019/09/14 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب اربعة اشخاص في نزاع حول ملكية سيارة في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة مركز محافظة بابل .وقال مصدر في شرطة بابل” ان شجارا حول ملكية سيارة ، تطور الى استخدام السلاح في ناحية الحمزة الغربي ، ما ادى الى اصابة اربعة اشخاص بجروح مختلفة .واضاف :” ان الشرطة قامت باعتقال عدد من […]

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