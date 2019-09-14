2019/09/14 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يقع "برج القوس أ"، وهو عبارة عن منطقة لامعة ومصدر راديوي قوي جدا، في مركز مجرة درب التبانة، وهي جزء من منطقة أكبر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقب الأسود العملاق يزداد "جوعا وشراهة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقب الأسود العملاق يزداد "جوعا وشراهة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).