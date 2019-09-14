الأوقاف النيابية تعلن التصويت على اعتبار ضحايا ركضة طويريج شهداء

2019/09/14 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، اليوم السبت، أن مجلس النواب صوت على اعتبار الضحايا الذين سقطوا اثناء ركضة طويريج في العاشر من

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