مجلس الوزراء يساوي موظفي العقود والملاك الدائم بنفس الامتيازات

2019/09/14 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قرر مجلس الوزراء شمول موظفي العقود بالامتيازات التي يتمتع بها موظفو الملاك الدائم.اذ تقرر شمولهم بتخصيصات قطع الاراض والقروض والكفالة والدورات التدريبية والمكافأت وغيرها من الامتيازات, علاوة على ذلك السماح للمتعاقدين رئاسة اللجان والمناصب التنفيذية باستثناء الدرجات العليا وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء.

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