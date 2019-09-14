الحلبوسي يدعو شركة سيمنز الى تشغيل العمالة العراقية

2019/09/14 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيس شركة سيمنز ومديرها التنفيذي جو كايزر والوفد الفني المرافق له، يرافقهم القائم بالأعمال الألماني لدى العراق يوخن مولر.

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