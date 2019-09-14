التربية لواع: فتح باب الاعتراض على نتائج الدور الثاني ابتداء من يوم غد الاحد

2019/09/14 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية فراس محمد حسن اليوم السبت، فتح باب الاعتراض على نتائج الدور الثاني السادس الاعدادي ابتداء من يوم غد الاحد.

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