اعتقال شبكة ارهابية تضم امرأة كانت تخطط لعمليات خلال زيارة الاربعين في سامراء

2019/09/14 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال زيارة الأربعين في سامراء.وأفاد مركز الإعلام الأمني في بيان بأنه “خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، من القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 6 مجرمين”.وأضاف ان: المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال […]

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