“بالصور” حملة شبابية في شوارع بغداد لتوعية المواطنين بالمحافظة على النظافة

2019/09/14 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نظم مجموعة من الشباب حملة تطوعية لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة والالتزام بقواعد المرور.وشهدت الحملة توزيع “بوسترات” على سائقي السيارات في شوارع بغداد تحمل جملة ارشادات تهدف الى خلق وعي مجتمعي من اجل الحفاظ على نظافة الشوارع وعدم رمي الاوساخ من نافذة السيارة.

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