التعليم تعلن عن الفئات المشمولة من خريجي الإعدادية بالدرجات المضافة إلى معدلاتهم

2019/09/14 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الفئات المشمولة من خريجي السادس الإعدادي

بالدرجات المضافة إلى معدلاتهم.

وذكرت

الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان” درجة واحدة فقط

تضاف لخريجي الدور الاول عدا الطلبة المشمولين بنظام المحاولات لطلبة السادس

الاعدادي عند التقديم على الجامعات لغرض المفاضلة”.

وأضافت”

كما تضاف درجة واحد فقط بنسبة ٨٪؜ على معدل الطالب الذي يدرسون لغات اجنبية من

طلبة السادس الاعدادي لغرض المفاضلة عند التقديم على الجامعات”.انتهى

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