القبض على متهم مطلوب بالقتل العمد في ذي قار

2019/09/14 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، القبض على متهم مطلوب بالقتل العمد في احدى

مناطق المحافظة.

وذكر

اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سيطرة

الفجر مدخل محافظة ذي قار الشمالي تمكنت من القبض على المتهم ( ه .



ع .



ن ) البالغ

من العمر 44 عام يسكن محافظة واسط قضاء الحي والمطلوب استنادا لإحكام المادة ( 406

القتل العمد ) من قانون العقوبات العراقي”.

وأضافت

انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية لتسليمه الى جهة الطلب اصوليا”.

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