الحلبوسي يدعو شركة سيمنز لتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين

2019/09/14 | 20:32

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بغداد:سومر نيوز

دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، شركة سيمنز الألمانية، إلى تشغيل العمالة العراقية من الفنيين...

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