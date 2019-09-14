واشنطن تعين قائداً جديداً لعمليات العزم الصلب بالعراق وسوريا

2019/09/14 | 20:32

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، تعيين قائد الفيلق المدرع الثالث الجنرال روبرت وايت قائدا جديدا...

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