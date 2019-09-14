2019/09/14 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار اليوم السبت القبض على 40 متهما مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ 48 ساعة الماضية.وذكر بيان للشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “من خلال تنفيذ الفعاليات و الممارسات الأمنية اليومية تمكنت أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات خلال الـ ( 48 )

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تقبض على اربعين مطلوباً خلال يومين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تقبض على اربعين مطلوباً خلال يومين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تقبض على اربعين مطلوباً خلال يومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).