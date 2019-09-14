2019/09/14 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت قيادة عمليات سامراء اليوم السبت القبض على شبكة إرهابية من ستة أفراد بينهم امرأةـ وإحباط مخطط أعدوه لتنفيذ عمليات إجرامية في زيارة الأربعين.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنه “خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شبكة إرهابية وإحباط مخطط أعدوه لاستهداف زيارة الأربعين وكالة خطوة برس.

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