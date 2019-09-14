التعليم تعلن الطلبة المشمولين بالدرجات المضافة الى معدلاتهم

2019/09/14 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن الطلبة المشمولين بالدرجات المضافة الى معدلاتهم.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الغد برس"، انه "تضاف درجة واحدة فقط لخريجي الدور الاول ( عدا الطلبة المشمولين بنظام المحاولات ) لطلبة السادس الاعدادي عند التقديم على الجامعات لغرض المفاضلة .

واشار "تضاف درجة واحد فقط بنسبة ٨٪؜ على معدل الطالب الذي يدرسون لغات اجنبية من طلبة السادس الاعدادي لغرض المفاضلة عند التقديم على الجامعات".

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