الشرطة يتوج بكأس المثابرة على حساب الزوراء

2019/09/14 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توج فريق الشرطة لكرة القدم، اليوم السبت، بلقب كأس السوبر، اثر فوزه على فريق الزوراء بفارق الركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، والتي جرت على ملعب الكوت الأولمبي بحضور جماهيري غفير.

تقدم فريق الزوراء بهدف عبر مهاجمه علاء عباس في الدقيقة 49، لكن محترف فريق الشرطة جونيور موكوكو تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 60.

واستمر التعادل الى نهاية الوقت الاصلي، ليلجأ الفريقان الى الركلات الترجيحية، والتي حسمها فريق الشرطة لصالحه بنتيجة (4-3)، حيث سجل للشرطة جونيور موكوكو وضرغام اسماعيل وعلي فائز ووليد سالم، بينما أضاع سعد عبد الأمير، في حين سجل للزوراء عماد محسن وأحمد جلال وعبد الله عبد الأمير، وأضاع محمد عبد الزهرة ومحمد رضا.

وسبق ان توج فريق الزوراء بلقب كأس المثابرة في أربع مناسبات ماضية، بينما لم يفز الشرطة بلقبها سابقاً، ليتوج بها اليوم للمرة الأولى في تاريخه.

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