2019/09/14 | 20:39

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الحلبوسي يبحث مع مدير شركة سيمينس تطوير قطاع الكهرباء في البلاد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،السبت، رئيس شركة سيمينس

ومديرها التنفيذي جو كايزر والوفد الفني المرافق له، يرافقهم القائم

بالأعمال الألماني لدى العراق السيد يوخن مولر.وبحث خلال اللقاء أهمية المشاريع التي تعاقد عليها العراق مع الشركة

لتأهيل قطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى الاهتمام

الكبير الذي يوليه مجلس النواب والحكومة لتطوير إنتاج الطاقة

الكهربائية وتوزيعها بما يؤمِّن حاجة المواطنين وعجلة الإنتاج الصناعي

والزراعي، مؤكدًا استعداد المجلس لدعم خطط الحكومة ووزارة الكهرباء

وتوفير الغطاء التشريعي لها في الموازنة المالية العامة؛ كونها واحدة

من أهم احتياجات المواطنين .ودعا رئيس مجلس النواب شركة سيمينس إلى الشراكة مع الشركات المحلية

وفق المعايير القياسية المعتمدة، وتشغيل العمالة العراقية من الفنيين

والمهندسين، فضلًا عن قيام الشركة بتقديم الخدمات الاجتماعية في

المناطق التي تُنفَّذُ فيها مشاريع الطاقة الكهربائية، وذلك ببناء

المدارس والمراكز الصحية وإعمار البيوت التي دُمِّرت في المدن

المُحررة خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي .من جهته قدَّم رئيس شركة سيمينس الألمانية عرضًا عن مشاريع الشركة في

عموم العراق ومراحل تنفيذها والإجراءات التعاقدية وسُبل تسهيلها؛ لغرض

تسريع إنجاز المشاريع بحسب الخطط الفنية الموضوعة لها وبزمن قياسي،

مثمنًا دعم مجلس النواب لهذا القطاع الحيوي للمواطنين العراقيين .

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