قاطع ديالى يعلن تأمين المنذرية بالكامل وصولا إلى بغداد

2019/09/14 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، السبت، عن اتمام تأمين وحماية منفذ المنذرية بالكامل وتوزيع القطعات من المنفذ الى الحدود المرسومة مع القوات الأمنية التي تكمل دورها بالحماية وصولا إلى بغداد.وقال الموسوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "تم تكثيف الانتشار مع الكمائن والمفارز الثابتة والمتحركة والدوريات التي تتكفل بحماية ...

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