2019/09/14 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أفاد مصدر طبي عن العثور على طفل حديث الولادة في سلة للنفايات في احد مستشفيات كركوك”.





وقال

المصدر لـ”لنور نيوز” ان ” ان امرأة حاملة قامت بترك طفلها في سلة

للنفايات في وحدة الطوارئ في مستشفى كركوك

العام “.

وتابع

انه ” تم وضع الطفل في وحدة الخدج وان الجهات الأمنية قامت بفتح تحقيق حول

القضية للوصول إلى المرأة ” لافتا الى ان ” الطفل هو ذكر وانه ألان بصحة

جيدة “.

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