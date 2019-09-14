الرئيس الأمريكي يؤكد مقتل نجل اسامة بن لادن

2019/09/14 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في عملية أمريكية.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية الشهر الماضي، نقلاً عن مسؤولي المخابرات، أنه قتل في غارة جوية.وكانت الحكومة الأمريكية قد ضمت رسميا اسمه إلى قائمة الارهاب العالمي قبل عامين.وكان ينظر إلي حمزة،

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