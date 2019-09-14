نيمار يتغلب على جحيم باريس في

2019/09/14 | 20:51

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لم يسلم النجم البرازيلي نيمار من هجمات "شرسة" شنتها عليه جماهير باريس سان جرمان، في أول مباراة له مع النادي بعد "زوبعة" موضوع

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