العراق يترأس اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية

2019/09/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مع عدد من رؤساء الوفد المشاركة تطوير القطاع بغداد _ نجلاء صلاح الدين : بحث رئيس هيئة السياحة حمود محسن حسن ممثلا عن وزير الثقافة والسياحة والاثار مع رئيس هيئة السياحة السعودية الدكتور احمد الخطيب في مقر اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية تعزيز العلاقات في عملية التطوير والتخطيط لما للبلدين من دور كبير ...

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