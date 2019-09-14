محافظ الديوانية يعلن خطة خدمات موسعة

2019/09/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ضرورة التعاون لبناء مستقبل افضل الديوانية – الصباح الجديد : أعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان عن قرب موعد انطلاق خطة خدمية موسعة تهدف الى الارتقاء بواقع الخدمات العامة باشراك جميع الدوائر الخدمية مشيرا الى مساع حثيثة تبذلها الحكومة المحلية للقضاء على الأزمات التي يتعرض لها القطاع الخدمي نتيجة التراكمات وقلة الموارد المالية مؤكدا سعيه ...

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