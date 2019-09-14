محافظ ذي قار يُعلن تنفيذ مشاريع جديدة واعادة العمل بالمتوقفة في قضاء الغراف

2019/09/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الاطلاع على واقعها الخدمي كاظم العبيــدي أجرى عادل الدخيلي محافظ ذي قار جولة تفقدية في قضاء الغراف 30 كم شمال محافظة ذي قار برفقة عدد من مدراء الدوائر الخدمية واطلع على احوال الناس والمشاريع المتوفقة .وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمحافظ تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان الدخيلي أعلن عن إعادة العمل بعدد من ...

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