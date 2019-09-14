الحلبوسي يدعو شركة سيمنز لتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين

2019/09/14 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، شركة سيمنز الألمانية، إلى تشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين.

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