أوين يكشف مرض ابنه ويعلّق: لن يلعب كرة القدم أبدا

2019/09/14 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نجم كرة القدم الإنجليزي السابق مايكل أوين، إصابة ابنه بمرض يصل به بشكل تدريجي إلى العمى، قائلا إنه "لن يصبح أبدا لاعب كرة قدم".

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