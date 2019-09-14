الحشد الشعبي يعلن تأمين طريق منفذ المنذرية وصولا الى بغداد

2019/09/14 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي عن اتمام تأمين وحماية منفذ المنذرية بالكامل وتوزيع القطعات من المنفذ الى الحدود المرسومة مع القوات الأمنية التي تكمل دورها بالحماية وصولا إلى بغداد.وقال الموسوي في بيان إنه “تم تكثيف الانتشار مع الكمائن والمفارز الثابتة والمتحركة والدوريات التي تتكفل بحماية المسافرين بشكل قوافل لوصولهم سالمين […]

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