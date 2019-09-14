الحلبوسي يبحث مع المدير التنفيذي لشركة سيمينس مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد

2019/09/14 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع رئيس شركة سيمينس ومديرها التنفيذي / جو كايزر/ أهمية المشاريع التي تعاقد عليها العراق مع الشركة لتأهيل قطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.واشار الحلبوسي / حسب بيان لمكتبه / إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس النواب والحكومة لتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها بما يؤمِّن حاجة […]

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