2019/09/14 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة وقيادة عمليات بغداد اليوم السبت عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في العاصمة.وذكر بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الجهد الهندسي والآلي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبتنسيق مكتب امين بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية من محيط محطة ماء اسكان الدورة ضمن حي الصحة جنوب بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة وكالة خطوة برس.

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