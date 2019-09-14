ترامب: بحثت مع نتنياهو إمكانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين بلدينا

2019/09/14 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إمكانية توقيع معاهدة دفاع مشترك بين البلدين.وفي تغريدة له على تويتر، قال ترامب “اتصلت اليوم برئيس الوزراء نتنياهو لبحث إمكانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتعزيز التحالف القوي بين البلدين”.وأضاف ترامب

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