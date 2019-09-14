2019/09/14 | 21:06

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لجنة الامن والدفاع النيابية تبحث مع الفياض قضية استهداف مخازن الا

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لجنة الامن والدفاع النيابية تبحث مع الفياض قضية استهداف مخازن الاعتدة التابعة للحشد الشعبي

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