رد محافظ البصرة اسعد العيداني على رسالة التهديد

2019/09/14 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رد محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم السبت، على رسالة التهديد الموجه له.

وقال العيداني في تسجيل صوتي تابعته "الغد برس"، انه "تم تهديدي من قبل رقم ايراني، عن طريق الواتساب، يهدد بعدم ازالة تجاوزات محلات الاندلس في البصرة".

واشار العيداني انه "سيتم ازالة المحلات بعدما تم ازالة كازينو الاندلس، والان اصبح لديّ اصرار اكبر عن ازالة جميع التجاوزات ولو يتم تهديدنا بالف تهديد".





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