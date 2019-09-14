2019/09/14 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس توقف إنتاج وتصدير النفط السعودي عقب هجوم نفذته طائرات مسيرة على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو الحكومية، حسب وكالة رويترز للأنباء نقلا عن “مصادر مطلعة”.وقد تبنت حركة أنصار الله الحوثية الهجوم .وقال أحد المصادر إن الهجوم أثر على إنتاج 5 ملايين برميل يوميا، اي نصف الطاقة الإنتاجية للسعودية تقريبا.وتوعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقف إنتاج وتصدير النفط في السعودية عقب هجوم بطائرات مسيرة وكالة خطوة برس.

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