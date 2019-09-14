رغد تنشر قصيدة لصدام حسين كتبها في السجن (صورة)

2019/09/14 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت رغد ابنة رئيس النظام السابق صدام حسين يوم السبت قصيدة كتبها والدها بخط يده اثناء مكوثه في السجن خلال محاكمته.وذكرت رغد على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ان هذه القصيدة كتبها صدام “لبناته و هي في الأسر”، حسب تعبيرها.

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